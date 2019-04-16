Павильоны на набережной городского пруда в Екатеринбурге могут снести по требованию прокуратуры

В Екатеринбурге горожане, успевшие до прихода снежной стихии прогуляться по весеннему городу вдоль набережной пруда у резиденции главы региона, отмечают крайне непрезентабельные деревянные строения, расположенные вдоль пешеходной дорожки по улице Горького. В прошлом году здесь были летние кафе, где отдыхающие могли покурить кальян и выпить прохладительные напитки. С наступлением осени владельцы кафе обшили объекты фанерой и неприглядными баннерами.« Этих кафе, павильонов, как угодно их называйте, вообще не должно там быть. К тому же один из них расположен прямо на газоне. Их нет в схеме размещения нестационарных объектов, утвержденной администрацией Екатеринбурга, и кто им дал право строить эти полусараи – неизвестно. По моей информации, прокуратура уже направила обращение в адрес главы города с требованием разобраться в ситуации и принять меры», – говорит координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.По его мнению, владельцы кафе будут предпринимать попытки открыться вновь, несмотря на явное нарушение закона. Также, по словам общественника, 18 апреля в Екатеринбурге с участием представителей СМИ пройдет рейд по незаконным стационарным объектам, а 23 апреля «круглый стол», где будет подниматься эта проблематика.