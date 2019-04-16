Сегодняшний день официально признан самым холодным 17 апреля в Екатеринбурге за последние 100 лет

22:54 | 17.04.2019

Фото: ОТВ

Синоптики заключили: сегодняшнее 17 апреля по праву занимает первое место среди всех 17-х апреля за последние 100 лет. На термометрах горожан сегодня красовалась поразительная для середины второго месяца весны цифра - минус 10 градусов.



Этот показатель выше среднемноголетней температуры в середине апреля в Екатеринбурге на 14 градусов. Обычно 17 апреля в уральской столице, по данным синоптиков, стоит стабильная плюсовая температура. В среднем, +4 градуса.



Напомним, вчера уральскую столицу накрыло мокрым снегом: снежная буря замела весь город. Последствия снежного урагана были видны сегодня - по заледеневшей дороги мало кто из "переобутых" автомобилистов решился ехать. Большинство машин с летней резиной остались во дворах, владельцы предпочли общественный транспорт.