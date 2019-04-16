Количество екатеринбуржцев, написавших "Тотальный диктант" на отлично, не достигло даже 1%

22:00 | 17.04.2019

Фото: oblgazeta.ru

Стали известны предварительные итоги всероссийской акции для проверки грамотности взрослых и детей "Тотальный диктант", в которой поучаствовали 2,5 тысячи екатеринбуржцев. И эти результаты неутешительны: из них только 21 человек написал текст под диктовку на отлично, это составляет лишь 0,8% от общего числа проверенных работ. Ссылаясь на статистику по прошлогодним результатам акции в Екатеринбурге, специалисты констатируют отрицательную динамику.



Сегодня результаты диктанта на пресс-конференции огласила координатор проекта в Екатеринбурге Ксения Семенюк. Женщина уточняет: пока филологи проверили только 80% работ, но уверены: по итогу проверки 100% работ отличные результаты покажут ещё 4-5 человек, не больше. Таким образом, число отличников в Екатеринбурге достигнет всего 1%.



Впрочем, организаторы уверены, что никого ругать в этом случае не стоит, и 1% — это нормальный показатель для Екатеринбурга. Однако, по данным СМИ, в Санкт-Петербурге по итогам предварительных подсчётов доля отличников равна примерно 10%.



К тому же, эксперты вспоминают: ещё в 2018 году на "пятёрку" диктант написали 4,3% екатеринбуржцев, а в 2017 - и вовсе 8%. Такие сравнительные показания иллюстрируют деградацию общих знаний русского языка у жителей уральской столицы.