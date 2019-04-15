30 апреля в Екатеринбурге пройдет крестный ход по маршруту Царской семьи

30 апреля в Екатеринбурге состоится крестный ход по маршруту следования Царской семьи. 30 апреля 1918 года Николай II, Александра Федоровна и их дочь Мария были доставлены из Тобольска в Екатеринбург и переданы представителям Уралсовета, а затем помещены в дом Ипатьева.«30 апреля 2019 года в Екатеринбурге пройдет честный Крестный ход по историческому маршруту: с места передачи Романовых Уралсовету до исторических контуров расстрельной комнаты Ипатьевского особняка (как вы знаете, это место не попало под Храм и находится на тротуаре)», - рассказали представители екатеринбургского комплекса «Мемориал Романовых».На месте передачи Романовых Уралсовету (бывшая ЖД станция «Екатринбург3-товарная», Вишневая, 22Б) установлена мемориальная доска. 30 апреля в 13:30 здесь начнется молебен, затем состоится крестный ход.Отметим, что у историков есть разные мнения относительно места высадки Царской семьи в Екатеринбурге. По другой версии, царская семья сошла с поезда в районе перекрестка улиц Восточная - Шевченко, где построен Храм в честь иконы Божьей Матери «Порт-Артурская».