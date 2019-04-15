Это алименты: глава Серовского ГО объяснил «доходы» своего несовершеннолетнего ребенка

17:36 | 17.04.2019

фото: serovglobus.ru

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков пояснил, откуда взялись «доходы» его несовершеннолетнего ребенка, о которых накануне написали многие СМИ.



Ранее сообщалось, что в 2018 году Василий Сизиков заработал почти 2,6 млн рублей, а его несовершеннолетний ребенок - 409 тысяч рублей. Такие сведения содержатся в декларации о доходах. По словам главы округа, под «доходами» его ребенка подразумеваются алименты.



«Речь идет об алиментах, которые по действующему законодательству определяются как доход ребенка. Не ожидал столь бурного обсуждения. Считал, что декларационная кампания нужна для достоверного предоставления сведений и противодействия коррупции, а не копания в подробностях частной жизни меня и моего несовершеннолетнего ребенка», - сказал Сизиков журналистам «РИА Новости».



Добавим, что, согласно декларации, собственности в виде недвижимости и транспортных средств у семьи Василия Сизикова нет. Однако в пользовании главы находятся два жилых дома площадью 121,3 и 296 кв.м. В пользовании ребенка - жилой дом площадью 552,8 кв.м. и квартира площадью 212 кв.м.