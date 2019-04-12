Блокадники, живущие на Урале, получили возможность бесплатно ездить в Санкт-Петербург

09:58 | 17.04.2019

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли изменения в закон «О социальной поддержке ветеранов». Теперь жители региона, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (а таких на Среднем Урале более 300), смогут один раз в год получить компенсацию на проезд до Санкт-Петербурга и обратно. Сумма выплаты составит 14,5 тысячи рублей.



Отметим, что возможность получения компенсации распространяется на поездку железнодорожным транспортом от любой станции, расположенной в Свердловской области. При этом блокадники могут компенсировать стоимость поездки, совершенной с 1 января 2019 года.



Ранее с инициативой введения такой льготы выступили свердловские блокадники. У многих из них остались родственники в Санкт-Петербурге, кому-то нужно навещать могилы близких, другие участвуют в памятных мероприятиях.