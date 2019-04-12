В Екатеринбурге на параде Победы впервые будет исполнен плац-концерт

20:50 | 16.04.2019

Фото: ekburg.tv

Участники парада Победы в столице Урала впервые исполнят плац-концерт. Около 100 военных исполнят под музыку строевые упражнения с оружием, об этом сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.



Отмечается, что показательное выступление будет похоже на шоу и продлится около 10 минут. Как считают военные, зрителям такое выступление должно понравится.



Напомним, в параде Победы в Екатеринбурге будет участвовать более 2 тыс человек и более 100 единиц военной техники.