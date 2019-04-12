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20:06 | 16.04.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Мэрия Екатеринбурга начинает работы по укладке гранитных тротуаров на Ленина

Екатеринбургская мэрия начинает укладывать гранитные тротуары на проспекте Ленина. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.

Гранитная плитка, которую будут укладывать на Ленина, будет с продольными или конусообразными рифами, а для укладки тротуаров будут использоваться бетонные плиты. Бордюры будут сделаны из горных пород. Также в рамках работ предусматривается установка ограждений, починка и замена люков и установка скамеек.

Напомним, информацию о выкладке гранитных тротуаров ещё осенью прошлого года анонсировал глава уральской столицы Александр Высокинский. Аукцион по выбору подрядчика состоится 13 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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