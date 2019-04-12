Новости дня
20:06 | 16.04.2019
Фото: pravdaurfo.ru
Мэрия Екатеринбурга начинает работы по укладке гранитных тротуаров на Ленина
Гранитная плитка, которую будут укладывать на Ленина, будет с продольными или конусообразными рифами, а для укладки тротуаров будут использоваться бетонные плиты. Бордюры будут сделаны из горных пород. Также в рамках работ предусматривается установка ограждений, починка и замена люков и установка скамеек.
Напомним, информацию о выкладке гранитных тротуаров ещё осенью прошлого года анонсировал глава уральской столицы Александр Высокинский. Аукцион по выбору подрядчика состоится 13 мая.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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