Мэрия Екатеринбурга начинает работы по укладке гранитных тротуаров на Ленина

20:06 | 16.04.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Екатеринбургская мэрия начинает укладывать гранитные тротуары на проспекте Ленина. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.



Гранитная плитка, которую будут укладывать на Ленина, будет с продольными или конусообразными рифами, а для укладки тротуаров будут использоваться бетонные плиты. Бордюры будут сделаны из горных пород. Также в рамках работ предусматривается установка ограждений, починка и замена люков и установка скамеек.



Напомним, информацию о выкладке гранитных тротуаров ещё осенью прошлого года анонсировал глава уральской столицы Александр Высокинский. Аукцион по выбору подрядчика состоится 13 мая.