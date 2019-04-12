Новости дня
19:43 | 16.04.2019
Фото: пресс-служба правительства Свердловской области
В Екатеринбурге открылась международная выставка-форум «Здравоохранение Урала»
Как сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, выставка такого масштаба проходит впервые в российском регионе. На форуме представлены 44 территории Российской Федерации, более 200 единиц медицинской техники. Более 4 тысяч специалистов на форуме обсудят самые актуальные проблемы, в том числе об оказании высокотехнологичной медицинской помощи.
Стоит отметить, что на форуме представлена санитарная модификация вертолета Bell-407, которую изготовили на Уральском заводе гражданской авиации. На сегодняшний день уральские медики используют две таких машины для перевозки больных. Также на выставке можно увидеть быстровозводимый типовой ФАП, площадь которого составляет 120 квадратных метров, этот экспонат также произведен на Среднем Урале.
Добавим, на выставке желающие также могут пройти медобследования, получить консультации специалистов. Форум будет работать в Екатеринбурге до 19 апреля.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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