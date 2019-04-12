Две екатеринбурженки похитили у банка 18 млн рублей

17:00 | 16.04.2019

фото: anapa-ch.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанут две ранее судимые местные жительницы 1979 и 1985 годов рождения. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2014 году через номинального заемщика женщины похитили у банка 18 млн рублей. Получив деньги якобы на недвижимость, злоумышленницы их обналичили и похитили.



«Обвиняемые, имеющие высшее юридическое образование, изготовили поддельные документы о платежеспособности потенциального клиента кредитной организации, желающего получить ипотечный кредит в размере 18 млн рублей для приобретения жилого дома и земельного участка якобы общей стоимостью 22 млн рублей (при его фактической стоимости 9 млн. рублей», - говорится в сообщении.



Отметим, что обе екатеринбурженки ранее судимы. Одна в январе этого года приговорена к 10 с половиной годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство с целью получения имущества. Вторая получила 2 года 9 месяцев колонии за покушение на мошенничество и подделку документов, также она должна выплатить штраф – 1,5 млн рублей – за мошенничество с сфере кредитования.