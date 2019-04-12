Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из Тайланда кастет

13:40 | 16.04.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники изъяли у пассажира кастет. По прилету мужчины из Таиланда в интроскопе таможенный инспектор увидел в багаже туриста подозрительный металлический предмет. 34-летний житель Кургана рассказал, что купил сувенир на одном из рынков тайского курорта в подарок другу. Однако по данным экспертизы сувенир является ударно-раздробляющим холодным оружием.



На пассажира составили протокол об административном правонарушении. За несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС нарушителю грозит штраф и конфискации товара, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Кастеты и сюрикены на известных курортах свободно продают в качестве сувениров. Да и вывезти из другой страны их можно без проблем. А таможенные правила запрещают ввоз в Россию таких презентов», - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).