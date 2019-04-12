На момент 15 апреля в Свердловской области зафиксировано почти 200 случаев укусов клещей

23:37 | 15.04.2019

Фото: ТараКлоп

Врачи Екатеринбурга и Свердловской области делают первые подсчёты: снег ещё не сошёл, а уже появились пациенты с укусами клещей. На сегодняшний день областной Роспотребнадзор сообщает о почти 200 пострадавших от кровопийц, четверть из которых - дети.



Причём половина от общего количества укушенных - жители Екатеринбурга. В ведомстве успокаивают: пока диагнозы "клещевой вирусный энцефалит" и "клещевой искодовый боррелиоз" никому не поставили.



По данным Роспотребнадзора, помимо Екатеринбурга наибольшее количество пострадавших живёт окрестностях Серова, Нижнего Тагила, Первоуральска и Сысерти.



«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает, что самой надёжной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, — рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора. — Прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся круглогодично, начать вакцинацию можно в любое время года. Особенно актуально это сделать перед сезоном выезда на природу. По состоянию на 15 апреля за счет различных источников финансирования проведено 24 077 вторых вакцинаций и 99 314 ревакцинаций».