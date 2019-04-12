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22:37 | 15.04.2019

Фото: URA.RU

В Екатеринбрургском метро запустили два состава, ради которых глава города постановил увеличить проезд до 32 рублей

Сегодня в Екатеринбургском метрополитене главе уральской столицы представили два новых состава, ради которых пассажиры метро будут ежедневно "скидываться" по 4 рубля. Именно этим мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил увеличение проезда в метро. Полноценно курсировать современные вагоны будут уже в мае.

Как отметил директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди, новые составы выполнены по последнему слову. «Интерьер антивандальный, есть принудительная система вентиляции — воздух постоянно будет поступать из тоннеля. Также есть система противозажатия дверей», — сказал Панаиотиди. Он добавил, что такие же вагоны ходят в Нижнем Новгороде и на одной из линий в Москве.

Как сегодня отметил глава Екатеринбурга, увеличения стоимости проезда в других видах транспорта пока не предвидится. Он также указал на то, что каждый состав для метро обошелся в 240 млн рублей — это «как построить один детский сад».

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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