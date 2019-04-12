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22:37 | 15.04.2019
Фото: URA.RU
В Екатеринбрургском метро запустили два состава, ради которых глава города постановил увеличить проезд до 32 рублей
Как отметил директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди, новые составы выполнены по последнему слову. «Интерьер антивандальный, есть принудительная система вентиляции — воздух постоянно будет поступать из тоннеля. Также есть система противозажатия дверей», — сказал Панаиотиди. Он добавил, что такие же вагоны ходят в Нижнем Новгороде и на одной из линий в Москве.
Как сегодня отметил глава Екатеринбурга, увеличения стоимости проезда в других видах транспорта пока не предвидится. Он также указал на то, что каждый состав для метро обошелся в 240 млн рублей — это «как построить один детский сад».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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