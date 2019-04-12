Новая волна минирования в Екатеринбурге: бомбы полиция ищет в 27 местах города

22:12 | 15.04.2019

С самого начала дня в Екатеринбурге вновь стартовала волна минирования. К вечеру городская полиция насчитала 27 мест, где, по сведениям заявителей, были заложены бомбы. Об этом нашим коллегам из URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.



«Сообщили о минировали 27 объектов. В их числе больницы, торговые центры, административные здания», — пояснил источник агентства. По его словам, часть зданий уже проверена, и настоящего динамита ни в одном из них не оказалось.



К концу рабочего в полиции уральской столицы был аншлаг - поступило заявление о минировании одного из комитетов городской администрации. Речь идёт о комитете по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку. Инсайдер сообщил, что из здания эвакуировали 10 сотрудников, остальные уже сбежали сами. Проверку проводили кинологи со служебными собаками из ОМОНа.



Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, итоговая информация станет известна только после проверки каждого сообщения о минировании в каждом отдельном субъекте Екатеринбурга.