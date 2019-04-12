На очистку Исети от мусора администрация Екатеринбурга потратит полгода и 2,5 миллиона рублей

20:38 | 15.04.2019

Фото: commons.wikimedia.org

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на очистку самых популярных участков акватории реки Исеть в пределах города. Чтобы избавить источник живительной влаги от излишков мусора, очистительной бригаде придётся сильно потрудиться: на некоторых участках придётся работать по 30 раз подряд.



На все работы городская администрация выделит полгода – период с мая по октябрь – и 2,5 миллиона рублей. В требования чиновников входит подъём мусора с поверхности акватории и обмелевших участков, доставка на берег и погрузка в мусоровоз для дальнейшей утилизации.



Очистки в общей сложности ждут 25 километров реки: 12 км по правому берегу и 13 по левому. В рамках контракта река разделена на 12 участков: на каждый из них подрядчику нужно будет выехать от 10 до 29 раз (от одного до семи выездов в месяц). Особое внимание службы очистки должны уделить самым облюбованным горожанами зонам акватории. Это участок от Макаровского моста до моста на Ленина и от моста на Ленина до моста на Малышева.



Победителя тендера на данные работы объявят 29 апреля.