Проезд в екатеринбургском метро подорожает до 1 июня

17:46 | 15.04.2019

фото: fb.ru

В Екатеринбурге проезд в метро подорожает на четыре рубля – с 28 до 32 рублей – до 1 июня, об этом сегодня в ходе презентации новых вагонов рассказал глава города Александр Высокинский.



Напомним, что повышение проезда необходимо, чтобы покрыть расходы на обновление парка подземки. Стоимость одного состава - около 250 млн рублей.



Ранее в пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщали, что себестоимость проезда составляет 31,04 рубля.