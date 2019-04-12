Полпред Николай Цуканов пожаловался на грязь и мусор на Урале

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в ходе еженедельного оперативного совещания пожаловался на состояние населенных пунктов и дорог Свердловской области. По его словам, на территории много грязи и мусора. В частности, Цуканов остался недоволен трассой Екатеринбург-Челябинск.«Возвращаясь из Челябинска, отметил, что федеральная трасса не содержится в должном состоянии: всюду грязь, мусор – дорожные службы обязаны регулярно наводить порядок, содержать в чистоте проезжую часть и обочины. Не лучше ситуация и в населенных пунктах», - сказал полпред.По итогам совещания Николай Цуканов поручил федеральным инспекторам взять на контроль вопрос с наведением порядка и благоустройства.«Очевидно, что от улучшения работы в этом направлении зависит качество жизни наших граждан, их настроение и самочувствие. Жители должны видеть, что их города и села становятся местом комфортным и удобным», – отметил Цуканов.