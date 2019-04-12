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17:15 | 15.04.2019
фото: stolica-s.su
Полпред Николай Цуканов пожаловался на грязь и мусор на Урале
«Возвращаясь из Челябинска, отметил, что федеральная трасса не содержится в должном состоянии: всюду грязь, мусор – дорожные службы обязаны регулярно наводить порядок, содержать в чистоте проезжую часть и обочины. Не лучше ситуация и в населенных пунктах», - сказал полпред.
По итогам совещания Николай Цуканов поручил федеральным инспекторам взять на контроль вопрос с наведением порядка и благоустройства.
«Очевидно, что от улучшения работы в этом направлении зависит качество жизни наших граждан, их настроение и самочувствие. Жители должны видеть, что их города и села становятся местом комфортным и удобным», – отметил Цуканов.
фото: пресс-служба полпредства
© «Вечерние Ведомости»
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