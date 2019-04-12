На Урале двух братьев осудили за убийство таксиста

16:43 | 15.04.2019

фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

32 года на двоих получили братья Иван и Константин Бусыгины. В 2018 году они убили таксиста в Туринском районе Свердловской области.



По информации пресс-службы свердловской прокуратуры, в ночь с 4 на 5 марта прошлого года злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси к магазину на улице Свердлова в городе Туринске. По дороге они напали на водителя. Иван Бусыгин нанес мужчине 26 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей. Таксист скончался.



Преступники достали из кармана одежды убитого более 1,3 тысяч рублей, угнали машину, но в деревне Кальтюкова Туринского района автомобиль съехал с проезжей части, и Бусыгины скрылись.



«Оставив тело убитого в канаве у дороги, братья поехали кататься на автомашине потерпевшего. Проехав примерно один километр, подсудимые въехали в сугроб у обочины, где и оставили автомашину, добравшись до дома пешком», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Свердловский областной суд приговорил Ивана Бусыгина к 18 годам в колонии строгого режима, первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Константин Бусыгин приговорен к 14 годам строгого режима. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.