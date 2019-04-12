Двух екатеринбуржцев будут судить за похищение и убийство человека

11:27 | 15.04.2019

фото: 64.all-rf.com

Двое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в ночь с 5 на 6 октября 2018 года двое екатеринбуржцев выпивали в Березовском. В букмекерской конторе они повздорили с незнакомым мужчиной, избили его и вывезли в багажнике автомобиля в лесной массив, где продолжили избиение. Затем потерпевшего увезли в автосервис, находящийся на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге. Там мужчина скончался. Его труп знакомый обвиняемых вывез в лес и утопил в водоеме.



Уголовное дело передано в Березовский городской суд. Отметим, что мужчине, утопившему труп, так же грозит наказание - за укрывательство преступления.