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10:58 | 15.04.2019

Сегодня в Екатеринбурге запустят новые вагоны метро

Сегодня, 15 апреля, в Екатеринбурге запустят новые вагоны метро. Торжественный пуск состоится в электродепо «Калиновская» в 13:00. В мероприятии примет участие глава города Александр Высокинский.

Напомним, в марте в Екатеринбург доставили восемь новых вагонов, произведенных в Мытищах. Всего в Екатеринбургском метрополитене 15 составов. Большая часть вагонов эксплуатируется с конца 80-х годов. До 2020 года их необходимо обновить. Власти Екатеринбурга закупили восемь вагонов, остальные решено капитально отремонтировать, продлив срок эксплуатации на 15 лет.

Для обновления парка подземки планируется повысить тариф с 28 до 32 рублей. В пресс-службе мэрии отмечают, что себестоимость проезда составляет 31,04 рубля.

© «Вечерние Ведомости»

 


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