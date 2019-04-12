Сегодня в Екатеринбурге запустят новые вагоны метро

10:58 | 15.04.2019

Сегодня, 15 апреля, в Екатеринбурге запустят новые вагоны метро. Торжественный пуск состоится в электродепо «Калиновская» в 13:00. В мероприятии примет участие глава города Александр Высокинский.



Напомним, в марте в Екатеринбург доставили восемь новых вагонов, произведенных в Мытищах. Всего в Екатеринбургском метрополитене 15 составов. Большая часть вагонов эксплуатируется с конца 80-х годов. До 2020 года их необходимо обновить. Власти Екатеринбурга закупили восемь вагонов, остальные решено капитально отремонтировать, продлив срок эксплуатации на 15 лет.



Для обновления парка подземки планируется повысить тариф с 28 до 32 рублей. В пресс-службе мэрии отмечают, что себестоимость проезда составляет 31,04 рубля.