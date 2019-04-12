Нуждается в медицинской помощи: в Каменске-Уральском пропал дедушка

22:18 | 14.04.2019

Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в городе Каменск-Уральский пропал 83-летний Селиванов Юрий Александрович. С 13 апреля местонахождение дедушки неизвестно. Он страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 170 см., телосложение худощавое, волосы седые, голубой цвет глаз. Особые приметы: шаркающая походка.



На момент исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, серые брюки и черные кроссовки.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Селиванова Юрия Александровича - сообщите об этом инфоргу поиска: Анастасия 8 (982) 457-89-64.