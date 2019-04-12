Тело лежит на земле: в Екатеринбурге молодой человек выпал из окна

19:26 | 14.04.2019

Фото: «Инуидент Екатеринбург»

Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Волгоградская рядом с домом №198 было найдено тело молодого человека 25-30 лет. По предварительной информации, он выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже.



Как сообщают очевидцы, у парня открытый перелом плеча, разбита голова, на спине многочисленные царапины, и вся одежда разорвана. На асфальте кровь.



На место происшествия приехали врачи, однако молодой человек от полученных травм скончался. Также на месте работают представители Следственного комитета России. По предварительным данным, криминала в случившемся нет.