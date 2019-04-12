ФК «Урал-2» в Нижнекамске проиграл местному «Нефтехимику» со счётом 4:0

18:59 | 14.04.2019

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Сегодня, 14 апреля, екатеринбургский футбольный клуб «Урал-2» в Нижнекамске провёл встречу с местной командой «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.



Открыть счёт встречи удалось только на 48-ой минуте: автором первого гола в составе «Нефтехимика» стал Павел Шадрин. Через шесть минут превосходство своей команды увеличил Даниил Гриднев.



На 67-ой минуте матча третий гол в уральские ворота забил Мераби Уридия. И уже на 75-ой минуте «Нефтехимик» вновь увеличил счет - автором четвёртого заброшенного мяча стал Дмитрий Рудаков.



Отметим, за всю историю команды провели три встречи. «Нефтехимик» в каждой одерживал победу.