Сразу три награды: детских хор из Екатеринбурга занял первое место на фестивале в Эстонии

Свердловский детский хор театра оперы и балета получил три награды 16-ого международного хорового фестиваля. Мероприятие проходило четыре дня (с 11 по 14 апреля) в эстонской столице Таллине.Свердловчане заняли первое место в двух номинациях: хор уверенно закрепил за собой лидирующую позицию в категории «Детские хоры», а ансамбль «Светлана» победил в категории «Молодёжные хоры».Также в этом году на международном фестивале специальный приз «Лучший дирижер конкурса» получила художественный руководитель и дирижер детского хора Елена Накишова.