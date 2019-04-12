В центре Екатеринбурга бизнесмены вырубили деревья

То, что осталось от деревьев. Фото: Елена Иванова

Бизнесмен Андрей Хабаров. Фото: Елена Иванова

Автомобиль бизнесмена. Фото: Елена Иванова

Автомобиль с помощью которого пилили деревья. Фото: Елена Иванова

Девятиэтажное здание ФГУП «ПКБ "ЭНЕРГОЦВЕТМЕТ"» Фото: 2ГИС

Цветом выделен участок на котором были вырублены деревья. Фото: скрин публичной кадастровой карты

Цветом выделен участок Вайнера, 40. Фото: скрин публичной кадастровой карты

Цветом выделен участок на котором планируется строительство административно-торгового здания. Фото: скрин публичной кадастровой карты

Улица Вайнера, расположенная в самом центре Екатеринбурга, на отрезке пешеходной зоны между улицами Малышева и Радищева, лишилась последнего островка зелени. В субботу, 13 апреля, там были вырублены деревья.Фотографиями с места вырубки деревьев поделилась на своей странице в Facebook жительница Екатеринбурга Елена Иванова.«Последний островок деревьев вырубили в ноль... Жажда наживы...», – написала Елена под фотографиями.Активная горожанка не только сфотографировала то, что осталось от деревьев, но и пообщалась с руководителем «вырубки», предварительно сфотографировав как его самого, так и его автомобиль, а также автомобиль, с помощью которого вырубались деревья.Мужчина представился бизнесменом Андреем Хабаровым. По словам Елены, на месте вырубленных деревьев, скоро начнётся стройка.«На этом пятачке он собирается строить бизнес-центр», - отмечает она, и тут же задаёт вопросы, которые у неё невольно возникли.«Каким образом маленький кусочек земли в центре Екатеринбурга, практически на пешеходной общественной городской зоне, попал в частные руки одного бизнесмена? Как возможны такие прекрасные решения? Кого спросить бы?», – интересуется Елена Иванова.Мы попытаемся ответить на вопросы заданные Еленой.И так, немного «покопавшись» в открытых источниках информации, мы обнаружили некого Хабарова Андрея Александровича, являющегося директором трех организаций: ООО «МФЦ недвижимости», ООО «Авто Парк» и ООО «Гарант Строй». В двух последних он является учредителем. Все три организации зарегистрированы в поселке Шабровский. В первой – ООО «МФЦ недвижимости» учредителем является Александр Ефимович Власов. Ранее они пересекались ещё по одному предприятию – ООО «ЕКАТЕРИНБУРГТОРГПРОМ», одним из учредителей которого являлся некий Григорий Наумович Бездежский, одновременно руководивший располагавшимся по адресу: Екатеринбург, улица Вайнера, д. 40, прямо за участком на котором произошла вырубка деревьев, ФГУП «ПКБ "ЭНЕРГОЦВЕТМЕТ"».Как вариант, бизнесмены уже давно присмотрелись к этому незастроенному участку земли в самом центре города, а зная о дружественных связях одного из вышеназванных бизнесменов с прежним руководством муниципалитета, можем смело предположить, что подошло время его освоения. Хотя это вызывает сомнения, так как участки размежеваны, и каждый имеет своё предназначение.Если посмотреть на публичную кадастровую карту, то мы увидим, что земельный участок, на котором были вырублены деревья, с одной стороны граничит с участком земли под зданием того самого ФГУП «ПКБ "ЭНЕРГОЦВЕТМЕТ"», имеет статус земель населённых пунктов и предназначен для объектов торговли. С другой стороны он граничит с участком, на котором планируется строительство административно-торгового здания с подземным паркингом. Очевидно, именно про это строительство и говорил бизнесмен в беседе с Еленой Ивановой.Вот только чем помешали, и почему вырубаются деревья на соседнем, принадлежащем муниципалитету, участке, остаётся загадкой.Кстати, на пост Елены Ивановой ответила, представитель городской администрации, советник главы города Екатеринбурга Екатерина Кузёмка, написавшая, что непременно поинтересуется в понедельник, кому помешали деревья.