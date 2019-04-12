Всех посетителей вывели: в Екатеринбурге загорелся гриль-бар

Вчера, 13 апреля, в Екатеринбурге на улице 8 Марта рядом с театром балета «Щелкунчик» вечером загорелся Гриль-бар. До приезда сотрудников МЧС самостоятельно из здания эвакуировались десять человек.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, к месту возгорания прибыли семь человек личного состава и две единицы техники. Пожар удалось потушить за семь минут.По предварительной информации, причиной произошедшего стало короткое замыкание. Никто не пострадал.