В Каменске-Уральском произошло возгорание в жилом доме

20:53 | 13.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днём в Каменске-Уральском в посёлке Первомайский произошло возгорание на втором и третьем этажах пятиэтажного жилого дома. Из здания с помощью масок дыхательных аппаратов эвакуировали девять человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место происшествия приехали 39 человек личного состава и девять единиц техники.



Пожар удалось потушить в течение десяти минут. Пострадавших не. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.