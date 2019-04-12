Новости дня
22:33 | 13.04.2019
В Екатеринбурге с крупной партией наркотиков задержан сын высокопоставленного полицейского
В свердловском управлении МВД на транспорте от комментариев воздерживаются, говоря, что ни о чём подобном не слышали.
В ГУ МВД по Свердловской области информацию также не комментируют, но и не опровергают, говоря, что в настоящий момент информация о задержании сына полковника Щенникова проверяется. Как отметил руководитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых в комментарии изданию URA.RU, борцы с наркотиками действуют без оглядки на то, кем является подозреваемый.
«Представители МВД в оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью, в том числе с наркотрафиком, действуют без оглядки на то, кем является подозреваемый. Главное в работе полицейских всегда было есть и будет неотвратимость наказания за противоправные деяния, а кто кому и кем приходится, кумом, братом или сватом — дело второстепенное», — сказал полковник Горелых.
Как стало известно «Вечерним ведомостям» из собственных источников, прошедшей ночью был задержан некий Щенников А. С., который сразу после задержания представился сыном полковника Щенникова. По нашей информации, задержание молодого человека произведено нарядом ППС при непосредственном участии сотрудников ФСБ, которые длительное время вели оперативную разработку поставщиков наркотических средств на территорию Свердловской области. По словам источника, молодого человека задержали непосредственно в тот момент когда он извлек из тайника, так называемую закладку с наркотическим веществом, как было позднее установлено, в свертке находилось 130 грамм N-метилэфедрона. Сразу после задержания Щенников был доставлен в ОП № 4 Ленинского района Екатеринбурга, откуда через некоторое время был доставлен в Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области, возглавляемое подполковником полиции Владимиром Молодцовым. Источник издания утверждает, что ситуация с задержанием сына высокопоставленного силовика находится на контроле в управлении ФСБ России по Свердловской области. Вероятно, это связано с тем, что у сотрудников ФСБ есть веские основания недоверять своим коллегам из МВД. Кроме того, по мнению источника, данное задержание может быть связано с расследованием уголовного дела в отношении недано задержанного сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОП № 4 Анатолия Диордия.
© «Вечерние Ведомости»
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13.04.2019
22:33 | 13.04.2019
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