Новости дня
18:37 | 13.04.2019
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
ФК «Урал» закончил ничьей матч с тульским «Арсеналом» - 0:0
Игра получилась очень богатой на жёлтые карточки: в составе уральцев её увидели Егорычев (на 58 минуте), Погребняк (на 83 минуте) и Ароян (на 84 минуте). Также среди свердловчан Меркулов получил красную карточку.
Напомним, не так давно, а именно 3 апреля, «Урал» и «Арсенал» встречались в рамках Кубка России. Тогда свердловчане обыграли соперников со счётом 1:0.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:53 | 13.04.2019
В Каменске-Уральском произошло возгорание в жилом доме
18:37 | 13.04.2019
ФК «Урал» закончил ничьей матч с тульским «Арсеналом» - 0:0
17:25 | 13.04.2019
В Екатеринбурге парализовано движение троллейбусов
13:01 | 13.04.2019
Популяризируем науку: сегодня в Екатеринбурге состоится Science Slam
12:21 | 13.04.2019
«Даже нет смысла ждать»: в Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
10:09 | 13.04.2019
Накануне в результате двух ДТП в Екатеринбурге пострадали дети
09:42 | 13.04.2019
В Екатеринбурге стартовал громкий процесс. На скамье подсудимых – следователь и сын известного генерала
09:24 | 13.04.2019
Ночью в Екатеринбурге произошло возгорание в детском садике
09:10 | 13.04.2019
Уже месяц живёт на вокзале: в Екатеринбурге потерялся дедушка, у которого проблемы с памятью
22:05 | 12.04.2019
В Свердловской области пожар уничтожил дом и надворные постройки
21:06 | 12.04.2019
Эксперты ОНФ взяли на контроль ситуацию с массовым отравлением детей в пермской школе
20:41 | 12.04.2019
Футболисты «Урала» проведут уроки физкультуры в школах
19:09 | 12.04.2019
В Перми начался городской экологический конкурс «Эколашка»
19:03 | 12.04.2019
В пермских городских лесах скоро начнется противоклещевая обработка
18:58 | 12.04.2019
В Прикамье продолжает работу межведомственная комиссия по пресечению нелегальных перевозок
18:53 | 12.04.2019
Первый в России квантум фотоники открылся в пермском кванториуме
18:45 | 12.04.2019
Поиски идут уже неделю: в Полевском пропал подросток
18:43 | 12.04.2019
Выбран лучший учитель Пермского края
18:29 | 12.04.2019
В Прикамье планируется обучить около двух тысяч предпенсионеров
17:45 | 12.04.2019
«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры
17:31 | 12.04.2019
В Прикамье приставы помогли должнику разыскать «пропавший» автомобиль
17:20 | 12.04.2019
Куйвашев присматривается к финской системе образования
16:52 | 12.04.2019
Прямой эфир губернатора Прикамья в Instagram собрал 6 тысяч человек
16:49 | 12.04.2019
Депутат Госдумы Павел Крашенников посетит Екатеринбургскую думу
16:23 | 12.04.2019
Саммит GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля
15:55 | 12.04.2019
В Екатеринбурге откроется образовательный детский центр IT-Cube
15:53 | 12.04.2019
В челябинской клинике проводят малотравматичные операции по удалению позвоночной грыжи
15:45 | 12.04.2019
Сотрудница одной из больниц Кургана попалась на мелком взяточничестве
15:10 | 12.04.2019
В зауральском лесу нашли скелет мужчины. Следователи просят жителей региона помочь в опознании
14:59 | 12.04.2019
Дополнительные доходы свердловской казны направят на нацпроекты и подготовку к 300-летию Екатеринбурга
14:48 | 12.04.2019
Строительство новой установки формалина позволит создать в Губахе более 40 рабочих мест
14:42 | 12.04.2019
«Выходные на набережной» в Перми начнутся на месяц раньше
14:30 | 12.04.2019
Инфекционное отделение в Губахе отремонтировали впервые за 40 лет