ФК «Урал» закончил ничьей матч с тульским «Арсеналом» - 0:0

18:37 | 13.04.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сегодня, 13 апреля, футбольный клуб «Урал» встретился в Туле с местным «Адмиралом». За весь матч соперники не забили в ворота друг друга ни одного гола - 0:0.



Игра получилась очень богатой на жёлтые карточки: в составе уральцев её увидели Егорычев (на 58 минуте), Погребняк (на 83 минуте) и Ароян (на 84 минуте). Также среди свердловчан Меркулов получил красную карточку.



Напомним, не так давно, а именно 3 апреля, «Урал» и «Арсенал» встречались в рамках Кубка России. Тогда свердловчане обыграли соперников со счётом 1:0.