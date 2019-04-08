В Екатеринбурге парализовано движение троллейбусов

Сегодня днём в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов троллейбусы прекратили движение, из-за чего на участке дороги возле «Мегамарта» образовалась большая пробка.По предварительной информации, движение было парализовано из-за оборвавшихся проводов.В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Когда движение будет нормализовано - неизвестно.