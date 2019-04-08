«Даже нет смысла ждать»: в Екатеринбурге эвакуируют торговые центры

Сегодня в Екатеринбурге произошла эвакуация сразу в нескольких торговых центрах: «Радуга Парк», «Карнавал», «Белка» и «Глобус». Причины - сообщения о минировании.«Мы приехали сначала в «Радугу». Нас оттуда вывели и сказали, что всё действие затянется надолго, поэтому даже нет смысла ждать. Решили направиться в сторону дома и заехать в «Карнавал», но и там тоже всех эвакуировали»,- сообщает очевидец.По предварительной информации, в ТРЦ «Радуга Парк» в магазине Hoff была найдена бесхозная сумка. Однако точные обстоятельства произошедшего пока что не разглашаются.Как долго будет продолжаться волна эвакуаций - неизвестно.Позже стало известно, что эвакуируют ещё «Дирижабль» и «Гринвич», в последнем посетителям говорят, что эвакуация производится из-за задымления. Как сообщают наши читатели, в воздухе действительно пахнет гарью. Также поступила информация о минировании «Мегаполиста», «Омеги», «Буревестника» и «Алатыря». Кроме того, на этот раз «заминировали» даже Шарташский и Верх-Исетский рынки, сотрудники, арендаторы и посетители которых также были выведены за пределы территорий рынков.