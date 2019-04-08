Ночью в Екатеринбурге произошло возгорание в детском садике

09:24 | 13.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Калинина в детском садике на первом этаже загорелось холодильное оборудование на кухне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Согласно сообщению, пожарные эвакуировали из помещения двух человек. На место происшествия прибыли 18 единиц техники и 69 человек личного состава.



Пожар удалось потушить в течение трёх минут. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.