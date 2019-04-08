В Свердловской области пожар уничтожил дом и надворные постройки

22:05 | 12.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области в посёлке Верхняя Синячиха на улице Гагарина днём загорелись жилой частный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 154 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС не России по Свердловской области.



В сообщении указано, что на месте происшествия были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Благодаря слаженной работе пожарных огонь удалось быстро потушить.



Информация о пострадавших не поступала. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.