Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

22:05 | 12.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области пожар уничтожил дом и надворные постройки

В Свердловской области в посёлке Верхняя Синячиха на улице Гагарина днём загорелись жилой частный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 154 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС не России по Свердловской области.

В сообщении указано, что на месте происшествия были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Благодаря слаженной работе пожарных огонь удалось быстро потушить.

Информация о пострадавших не поступала. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
12.04.2019

22:05 | 12.04.2019
В Свердловской области пожар уничтожил дом и надворные постройки

21:14 | 12.04.2019
ХК «Авто» в Екатеринбурге в первом финальном матче проиграл ярославскому «Локо»

21:06 | 12.04.2019
Эксперты ОНФ взяли на контроль ситуацию с массовым отравлением детей в пермской школе

20:41 | 12.04.2019
Футболисты «Урала» проведут уроки физкультуры в школах

19:54 | 12.04.2019
Мэрия Екатеринбурга пообещала не поднимать цену за проезд в автобусах и трамваях

19:09 | 12.04.2019
В Перми начался городской экологический конкурс «Эколашка»

19:03 | 12.04.2019
В пермских городских лесах скоро начнется противоклещевая обработка

18:58 | 12.04.2019
В Прикамье продолжает работу межведомственная комиссия по пресечению нелегальных перевозок

18:53 | 12.04.2019
Первый в России квантум фотоники открылся в пермском кванториуме

18:45 | 12.04.2019
Поиски идут уже неделю: в Полевском пропал подросток

18:43 | 12.04.2019
Выбран лучший учитель Пермского края

18:29 | 12.04.2019
В Прикамье планируется обучить около двух тысяч предпенсионеров

17:45 | 12.04.2019
«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры

17:31 | 12.04.2019
В Прикамье приставы помогли должнику разыскать «пропавший» автомобиль

17:20 | 12.04.2019
Куйвашев присматривается к финской системе образования

16:52 | 12.04.2019
Прямой эфир губернатора Прикамья в Instagram собрал 6 тысяч человек

16:49 | 12.04.2019
Депутат Госдумы Павел Крашенников посетит Екатеринбургскую думу

16:23 | 12.04.2019
Саммит GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля

15:55 | 12.04.2019
В Екатеринбурге откроется образовательный детский центр IT-Cube

15:53 | 12.04.2019
В челябинской клинике проводят малотравматичные операции по удалению позвоночной грыжи

15:45 | 12.04.2019
Сотрудница одной из больниц Кургана попалась на мелком взяточничестве

15:10 | 12.04.2019
В зауральском лесу нашли скелет мужчины. Следователи просят жителей региона помочь в опознании

14:59 | 12.04.2019
Дополнительные доходы свердловской казны направят на нацпроекты и подготовку к 300-летию Екатеринбурга

14:48 | 12.04.2019
Строительство новой установки формалина позволит создать в Губахе более 40 рабочих мест

14:42 | 12.04.2019
«Выходные на набережной» в Перми начнутся на месяц раньше

14:30 | 12.04.2019
Инфекционное отделение в Губахе отремонтировали впервые за 40 лет

14:29 | 12.04.2019
Екатеринбуржца поймали с 9 граммами гашиша

14:23 | 12.04.2019
В суд Кургана направлено дело о взятках чиновницы областной клинической больницы

14:17 | 12.04.2019
Министр спорта России вручил золотой знак ГТО 82-летнему пермяку

14:13 | 12.04.2019
В районе Белой башни на Уралмаше найдены отрубленные женские руки

14:12 | 12.04.2019
В Тавде бывшего сотрудника ГУФСИН осудили за незаконную охоту и хранение оружия

13:54 | 12.04.2019
Сегодня в Екатеринбурге стартует фестиваль «Дни космоса»

13:26 | 12.04.2019
Курганская область поднялась в рейтинге протестной активности российских регионов

13:06 | 12.04.2019
Суд подтвердил полномочия нового спикера думы в Белоярке

12:58 | 12.04.2019
«Т Плюс» готовится модернизировать ключевые участки тепломагистралей Перми

12:42 | 12.04.2019
На родине Бориса Ельцина сельчане добились уличного освещения по ночам





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 