Мэрия Екатеринбурга пообещала не поднимать цену за проезд в автобусах и трамваях

19:54 | 12.04.2019

Фото: urbus.ru

В Екатеринбурге стоимость проезда в наземном транспорте в ближайшее время не увеличится - как и прежде, горожане будут платить 28 рублей. Об этом сообщили в мэрии города.



Цена могла стать больше всвязи с ростом стоимости топлива и транспортных запчастей, однако эти затраты удастся компенсировать за счёт субсидий. Александр Высокинский отметил, что цена за проезд может увеличиться, но только при закупке новых автобусов и трамваев.



Если стоимость проезда в наземном транспорте останется пока что прежней, то в метрополитене граждане будут платить на четыре рубля больше (цена составит 32 рубля) - такое изменения связано с приобретением новых вагонов.