Поиски идут уже неделю: в Полевском пропал подросток

18:45 | 12.04.2019

Фото: поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в Полевском разыскивают Эгамназарова Шахзода 2002-го года рождения. Последний раз подростка видели 5 апреля. Уже неделю его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост: 167 см., телосложение худощавое, чёрные волосы, карие глаза.



На момент пропажи был одет в тёмно-зелёную куртку до колен (парка), чёрные джинсы, чёрные кроссовки с белой подошвой.



Если вам известно примерное местонахождение Эгамназарова Шахзода - сообщите об этом координатору поиска Игорю (+79000455882) или инфоргу Андрею (+79122444100).