Екатеринбуржца поймали с 9 граммами гашиша

В Екатеринбурге на улице Фучика задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. При досмотре у него нашли 8,94 грамма гашиша. Мужчина имел признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, подозреваемого задержали при отработке оперативной информации, поступившей в полицию. Сейчас екатеринбуржец содержится под стражей.«В отношении гражданина следственным подразделением отдела полиции №12 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 УК Российской Федерации - покушение на сбыт наркотиков в значительном размере. Максимальное наказание за подобное преступление составляет 15 лет лишения свободы», - пояснили в отделении.