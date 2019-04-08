В районе Белой башни на Уралмаше найдены отрубленные женские руки

14:13 | 12.04.2019

фото: arch-heritage.livejournal.com

В Екатеринбурге на Уралмаше около Белой башни местная жительница случайно нашла отрубленные женские руки.



Как сообщает «Комсомольская правда», женщина выгуливала собаку. Неожиданно ее питомец рыть землю под деревом – там оказались две женские руки.



По информации СМИ, по данному факту возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев пока воздерживаются.