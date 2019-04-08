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13:54 | 12.04.2019

Сегодня в Екатеринбурге стартует фестиваль «Дни космоса»

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики в Екатеринбурге стартует фестиваль «Дни космоса. В программе – 25 мероприятий: мастер-классы, лекции, фильмы, сеансы астрономических наблюдений многое другое. Отметим, что все площадки бесплатные, но на некоторые мероприятия нужно успеть зарегистрироваться на сайте. Организаторы уверены, что «Дни космоса» будут интересны и детям, и взрослым.

Сегодня в Уральском центре народного искусства (проспект Космонавтов, 23) пройдет торжественное открытие фестиваля, мастер-классы, викторины, лекция преподавателя Института естественных наук и математики УрФУ Павла Скрипниченко и другое. А завтра, 13 апреля, Екатеринбургский клуб любителей астрономии и телескопостроения организует на Плотинке сеанс космических наблюдений. Каждый желающий сможет понаблюдать в телескоп за вечерним небом. Полная программа мероприятий опубликована на сайте.

По словам директора школы астрономии KantrSkrip Ксении Кантор, на фестивале ожидается порядка семи тысяч посетителей.

«В этом году это Екатеринбург и область. К нам приезжают организованные группы из ближайших городов. В прошлом году Тюмень подключалась. В следующем году ожидаем участие Первоуральска, Новоуральска, а также Челябинска», - рассказала в ходе пресс-конференции Ксения Кантор.

Среди площадок фестиваля – екатеринбургские вузы, Музей «НПО автоматики», Музыкальный колледж, Кванториум Ельцин-центра, Библиотека Белинского.

© «Вечерние Ведомости»

 


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