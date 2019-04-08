Новости дня
13:54 | 12.04.2019
Сегодня в Екатеринбурге стартует фестиваль «Дни космоса»
Сегодня в Уральском центре народного искусства (проспект Космонавтов, 23) пройдет торжественное открытие фестиваля, мастер-классы, викторины, лекция преподавателя Института естественных наук и математики УрФУ Павла Скрипниченко и другое. А завтра, 13 апреля, Екатеринбургский клуб любителей астрономии и телескопостроения организует на Плотинке сеанс космических наблюдений. Каждый желающий сможет понаблюдать в телескоп за вечерним небом. Полная программа мероприятий опубликована на сайте.
По словам директора школы астрономии KantrSkrip Ксении Кантор, на фестивале ожидается порядка семи тысяч посетителей.
«В этом году это Екатеринбург и область. К нам приезжают организованные группы из ближайших городов. В прошлом году Тюмень подключалась. В следующем году ожидаем участие Первоуральска, Новоуральска, а также Челябинска», - рассказала в ходе пресс-конференции Ксения Кантор.
Среди площадок фестиваля – екатеринбургские вузы, Музей «НПО автоматики», Музыкальный колледж, Кванториум Ельцин-центра, Библиотека Белинского.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:48 | 12.04.2019
Строительство новой установки формалина позволит создать в Губахе более 40 рабочих мест
14:42 | 12.04.2019
«Выходные на набережной» в Перми начнутся на месяц раньше
14:30 | 12.04.2019
Инфекционное отделение в Губахе отремонтировали впервые за 40 лет
14:29 | 12.04.2019
Екатеринбуржца поймали с 9 граммами гашиша
14:17 | 12.04.2019
Министр спорта России вручил золотой знак ГТО 82-летнему пермяку
14:13 | 12.04.2019
В районе Белой башни на Уралмаше найдены отрубленные женские руки
14:12 | 12.04.2019
В Тавде бывшего сотрудника ГУФСИН признали виновным в незаконной охоте и хранении оружия
13:54 | 12.04.2019
Сегодня в Екатеринбурге стартует фестиваль «Дни космоса»
13:06 | 12.04.2019
Суд подтвердил полномочия нового спикера думы в Белоярке
12:42 | 12.04.2019
На родине Бориса Ельцина сельчане добились уличного освещения по ночам
12:36 | 12.04.2019
Пермские ученые привлекают германских коллег для анализа оседания земли на СКРУ-2 «Уралкалия»
12:29 | 12.04.2019
Выходные в Перми будут прохладными
12:14 | 12.04.2019
В Белоярке вынесли приговор бывшему директору коммунального МУП
11:18 | 12.04.2019
Памятник безответственности: на «газоне Юрия Окунева» появился «надгробный памятник»
11:17 | 12.04.2019
В Камышлове судебные приставы опечатали вход на местный хлебозавод
10:56 | 12.04.2019
В Екатеринбурге структуру Минобороны обязали выплатить миллионный штраф
10:46 | 12.04.2019
Шумков попросил министра финансов Антона Силуанова стать куратором Курганской области
10:38 | 12.04.2019
«Опухоль надо вырезать». Уральский депутат выступил соавтором законопроекта о запрете микрофинансовых организаций
10:34 | 12.04.2019
На юге Свердловской области действует предупреждение о смоге
10:27 | 12.04.2019
Жителям Зауралья возместят из бюджета первый взнос по ипотеке
10:24 | 12.04.2019
Технологии МегаФона помогут российским хирургам спасать жизни
10:19 | 12.04.2019
На заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле пострадал рабочий
10:19 | 12.04.2019
Бюджет Курганской области в 2018 году исполнен с профицитом
10:06 | 12.04.2019
Свердловское УФСБ задержало торговца «синтетикой»
09:52 | 12.04.2019
У сотрудников свердловского министерства образования нашли незадекларированное имущество
09:28 | 12.04.2019
Екатеринбурженка лишилась иномарки из-за долгов по налогам
22:44 | 11.04.2019
Представлен фирменный стиль «Ночи музеев -2019» в Екатеринбурге
22:08 | 11.04.2019
В Екатеринбурге на улице окажутся почти 70 чипированных бездомных собак
21:41 | 11.04.2019
На Евразийском экономическом форуме молодёжи в Екатеринбурге встретятся представители 70 стран
18:51 | 11.04.2019
Екатеринбургские лесопарки обработают от клещей до 17 мая
18:10 | 11.04.2019
В Перми ведется подготовка к весенней озеленительной кампании