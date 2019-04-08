Представлен фирменный стиль «Ночи музеев -2019» в Екатеринбурге

22:44 | 11.04.2019

Фото: kudago.com

Организаторы «Ночи музеев-2019» представили фирменный стиль мероприятия.



Визуальное оформление по традиции будет состоять из символики Французской музейной ночи и изображения Водонапорной башни – одного из известнейших символов Екатеринбурга. Отмечается, что в этом году вместо стартовой пресс-конференции организаторы будут комментировать этапы подготовки мероприятия посредством коротких видеороликов.



Напомним, мероприятие пройдёт в выходные 18-19 мая. Главной темой проекта в этом году будет Год театра, а дополнительной – 140-летие со дня рождения Павла Бажова.