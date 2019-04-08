В Екатеринбурге на улице окажутся почти 70 чипированных бездомных собак

22:08 | 11.04.2019

Фото: mail.kz

В столице Урала через 30 дней на улицы отпустят 69 чипированных собак.



Как объяснили сотрудники пункта кратковременного содержания, привитые, стерильные животные вовсе не опасны для окружающих, однако для собак, выпуск в городскую среду – это серьезная опасность. Лишившись опеки, собаки во враждебной городской среде могу погибнуть. Поэтому сотрудники ПКС призывают екатеринбуржцев не оставаться равнодушными и помочь животным с поиском нового дома.



Напомним, согласно новому закону «Об ответственном обращении с животными», который вступил в силу в конце 2018 года, подрядчикам теперь предстоит отлавливать бездомных собак, стерилизовать, вакцинировать и устанавливать чип. После этого представители ПКС вынуждены отпускать собак обратно на улицу, если не найдут для них новых хозяев.