На Евразийском экономическом форуме молодёжи в Екатеринбурге встретятся представители 70 стран

21:41 | 11.04.2019

Фото: vestifinance.ru

В десятом Евразийском экономическом форуме молодежи, который пройдёт в Екатеринбурге с 16 по 18 апреля, соберутся представители 70 стран, об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Тема мероприятия в этом году – «Россия –Азия – Африка –Латинская Америка: экономика взаимного доверия».



Отмечается, что на конференцию приедут главы ряда дипломатических представительств иностранных государств из Москвы. Во время форума послы государств будут общаться со студентами и педагогами, читать лекции, встречаться с представителями правительства Свердловской области и посетят исторические места города Екатеринбурга.



Участники форума смогут послушать лекции по экономике российских и зарубежных ученых, среди них: профессор немецкого университета Манхейма Борислав Бьеличич, профессор, член редакционной коллегии Индийского Института прикладных исследований Кумар Бупендра и академик МАИН из Казахстана Гайни Муханова.



Добавим, что за прошедшие 9 лет в форуме приняли участие более 17 тысяч ученых и экспертов в сфере экономики, которые являются представителями 70 стран мира, а также 65 регионов РФ.