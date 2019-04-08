В Екатеринбурге прошла акция памяти жертв погибших в фашистских концлагерях

21:06 | 11.04.2019

Фото: znak.com

В центре уральской столицы сегодня прошла акция, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Почтить память погибших собрались активисты движения «Молодой гвардии», а также участники произошедших в то время событий.



Горожане пришли на акцию с транспарантами и плакатами с информацией о количестве жертв и героев, переживших эти страшные события.

Молодые участники акции раздавали героям букеты гвоздик, а также сделали совместную фотографию.



Стоит особо отметить, что согласно данным Международного союза малолетних узников фашизма, во время Второй мировой войны существовало 1,1 тысяч концлагерей и 14 тысяч мест заключения, через которые прошло около 20 млн человек. Из них погибли 12 млн человек.