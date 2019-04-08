Екатеринбург и еще три свердловских города включены в проект «Умный город»

18:00 | 11.04.2019

фото: s-r-o.ru

Четыре города Свердловской области – Екатеринбург, Полевской, Каменск-Уральский и Новоуральск – включены в пилотный проект «Умный город». До конца мая соответствующие соглашения будут подписаны между Минстроем и муниципалитетами.



Проект предусматривает комплексную цифровизацию городского хозяйства. Его цель – улучшение жизни населения и экономия ресурсов. В частности, планируется внедрить интеллектуальную систему управления городским транспортом, установить «умные» светофоры, обновить городское освещение и многое другое.



«Мы хотим построить «Умные города», в которых цифровые интеллектуальные системы управления будут работать во всех областях городской среды, начиная от мониторинга экологии, заканчивая технологиями «умного дома», системами управления транспортом и коммунальным хозяйством. Формат проекта «Умный город» предполагает его тиражирование всеми муниципалитетами Свердловской области», - отмечал губернатор Евгений Куйвашев.