Екатеринбуржца, напавшего с ножом на мать, приговорили к семи годам

16:01 | 11.04.2019

фото: saransk.bezformata.com

В Екатеринбурге к семи годам в колонии строгого режима приговорен местный житель, признанный виновным в покушении на убийство матери.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 15 августа 2018 года пьяный молодой человек, придя домой к матери и застав ее спящей, нанес ей несколько ножевых ранений в область груди и живота. Причиной преступления стала личная неприязнь.



Отметим, что пострадавшую удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. По словам женщины, конфликты с сыном происходили из-за жилья и детских обид. А когда молодой человек выпивал, то становился неадекватным.