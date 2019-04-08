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16:01 | 11.04.2019
фото: saransk.bezformata.com
Екатеринбуржца, напавшего с ножом на мать, приговорили к семи годам
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 15 августа 2018 года пьяный молодой человек, придя домой к матери и застав ее спящей, нанес ей несколько ножевых ранений в область груди и живота. Причиной преступления стала личная неприязнь.
Отметим, что пострадавшую удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. По словам женщины, конфликты с сыном происходили из-за жилья и детских обид. А когда молодой человек выпивал, то становился неадекватным.
© «Вечерние Ведомости»
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