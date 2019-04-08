Труп пролежал в коллекторе полтора года: на Урале бездомного осудили на 11 лет за убийство

14:46 | 11.04.2019

фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Березовский городской суд приговорил 36-летнего мужчину без определенного места жительства к 11 годам строгого режима. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, что повлекло его смерть, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в январе 2016 года в поселке Старопышминск Березовского городского округа обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на почве конфликта избил мужчину, с которым они вместе работали на производстве полистерол-бетонных блоков. Удары наносились руками, ногами и пнём. В результате потерпевший скончался. Его тело злоумышленник сбросил в канализационный коллектор недалеко от места преступления. Труп пролежал там до августа 2018 года. Скелетированные останки были обнаружены жителями.