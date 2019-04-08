Антон Шипулин подал документы на праймериз «Единой России»

14:14 | 11.04.2019

фото: sverdlovsk.er.ru

Биатлонист Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру, подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на довыборах в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР, документы будут рассмотрены в течение пяти рабочих дней, решение примет региональный оргкомитет.



«Я уже заявлял ранее о своих намерениях участвовать в предварительном голосовании «Единой России». И вот, собрав все необходимые документы, написал заявление на участие. Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз», - сказал Шипулин.



Напомним, место в Госдуме освободилось, после того как депутат Сергей Бидонько назначили заместителем губернатора Свердловской области.