В Артёмовском около сотки домов остались без холодной воды

В Свердловской области в городе Артёмовский из-за коммунальной аварии на трубопроводе десятки домов остались без холодной виды. Прорыв произошёл на улице Ленина.Холодное водоснабжение отключено в 85 многоквартирных домах, трёх детских садиках, школе и центральной районной больнице. Силами коммунальных служб организован подвоз питьевой воды.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в ликвидации аварии задействованы аварийно-ремонтные бригады коммунальной службы в количестве восьми человек и шести единиц техники.