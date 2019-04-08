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20:54 | 10.04.2019
Фото: кадр из записи с камеры видеонаблюдения
На футбольном матче в Екатеринбурге болельщик украл упавший у девочки телефон
Когда родная команда забила гол, болельщики резко подпрыгнули с трибун и начали радоваться. В этот момент у юной фанатки выпал телефон из кармана. Под общий гул мужчина, который сидел на ряд ниже, поднял средство сотовой связи и присвоил его себе.
Брат девочки сообщает, что пропажу семья обнаружила лишь после выхода из стадиона. Человек, который забрал телефон, даже не старался узнать, кому он принадлежит - лишь оглянулся по сторонам и спрятал вещь в своей одежде.
На кадре подобравший телефон мужчина - второй слева. Если вы знаете его - сообщите об этом по телефону 89920176844 (мама девочки, Наталья).
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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