На футбольном матче в Екатеринбурге болельщик украл упавший у девочки телефон

3 апреля в Екатеринбурге на домашнем матче футбольного клуба «Урал» и команды «Арсенал Тула» взрослый мужчина присвоил себе чужой телефон. Об этом сообщают в сети «Вконтакте» читатели паблика «Инцидент Екатеринбург».Когда родная команда забила гол, болельщики резко подпрыгнули с трибун и начали радоваться. В этот момент у юной фанатки выпал телефон из кармана. Под общий гул мужчина, который сидел на ряд ниже, поднял средство сотовой связи и присвоил его себе.Брат девочки сообщает, что пропажу семья обнаружила лишь после выхода из стадиона. Человек, который забрал телефон, даже не старался узнать, кому он принадлежит - лишь оглянулся по сторонам и спрятал вещь в своей одежде.На кадре подобравший телефон мужчина - второй слева. Если вы знаете его - сообщите об этом по телефону 89920176844 (мама девочки, Наталья).