В Екатеринбурге уже почти три недели разыскивают пропавшего мужчину

20:04 | 10.04.2019

Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 39-летний Аникин Владимир Владимирович. С 22 марта местонахождение мужчины неизвестно.



Приметы: рост 165 см., плотное телосложения, русые волосы, серые глаза.



Особые приметы: пирсинг на левой брови, серьги на левом ухе, тату на шее слева, тату на правом плече тату на обоих предплечьях и тату на ногах (икры).



В момент пропажи мужчина был одет в чёрную куртку с белым принтом или фиолетовую толстовку, тёмные джинсы и чёрные кроссовки. С собой мужчина взял маленькую чёрную сумку.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Аникина Владимира Владимировича - сообщите об этом по тел. 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска - тел. 899538225457 (Екатерина).