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20:04 | 10.04.2019

Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге уже почти три недели разыскивают пропавшего мужчину

В Екатеринбурге пропал 39-летний Аникин Владимир Владимирович. С 22 марта местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 165 см., плотное телосложения, русые волосы, серые глаза.

Особые приметы: пирсинг на левой брови, серьги на левом ухе, тату на шее слева, тату на правом плече тату на обоих предплечьях и тату на ногах (икры).

В момент пропажи мужчина был одет в чёрную куртку с белым принтом или фиолетовую толстовку, тёмные джинсы и чёрные кроссовки. С собой мужчина взял маленькую чёрную сумку.

Если вам известна информация о примерном местонахождении Аникина Владимира Владимировича - сообщите об этом по тел. 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска - тел. 899538225457 (Екатерина).

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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