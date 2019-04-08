Эвакуировали пять детей и 12 взрослых: в Верхней Пышме загорелась квартира

19:47 | 10.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Верхней Пышме на улице Юбилейная в жилом пятиэтажном доме произошёл пожар - в квартире на первом этаже загорелось домашнее имущество. Сотрудники МЧС из здания эвакуировали 17 человек, в числе которых оказалось пять детей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали три единицы техники и десять человек личного состава.



Точные причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Информация о пострадавших не поступала.